日前訪台的美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）呼籲，應訓練台灣人民使用AK-47步槍，引起輿論一片譁然。對此，中廣董事長趙少康指出，歐布萊恩目前的身分是「全球台灣研究中心」（GTI）美台關係工作小組主席，該智庫是由美國台僑創立，國民黨台北市議員徐弘庭也提到，該智庫其中一位董事是民視前董事長郭倍宏

歐布萊恩24日在外交部記者會建議，台灣應仿效中東歐國家作法，訓練平民使用武器；歐布萊恩認為，當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園時，中共領導人就可能重新評估是否侵台。

趙少康昨（27）日在其主持政論節目《少康戰情室》指出，歐布萊恩所屬的「全球台灣研究中心」，是由台僑黃文局所創立，該智庫立場非常親近民進黨。

同台的徐弘庭則表示，他是相信歐布萊恩所講的這些話的，因為在美國國家安全眾多兵推中，一定有一個「Scenario planning」（情景計劃），其會預想出最糟情況進行推演，歐布萊恩所有的發言，是跟據他過去在國安顧問位置上的經驗所說。然而，雖然相信歐布萊恩的說法，但徐弘庭也直言，作為政治人物，應盡自己所能去避免這些最壞情況發生。

徐弘庭接著說，由於「全球台灣研究中心」背後有台灣的錢，其中一位董事還是民視前董事長郭倍宏，所以在聽歐布萊恩的發言時，必須要去參考一些背景，並去思考他的發言是否有目的性。