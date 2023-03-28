AV女優相澤南（相沢みなみ）出道時有「世間難得一見美少女」封號，2018年更奪下「暗黑奧斯卡」最佳女優賞，登上AV影后寶座，如今更有著「日本AV界灰姑娘」的美名，昨(27日)無預警發文宣布「我要去台灣」，立刻引起大批粉絲暴動。

相澤南昨(27日)無預警在IG拋出好消息，只見她先以中文寫下：「我準備要去台灣了，期待能再見到各位，再等我一下」，並附上中華民國國旗及愛心符號，接著更以英文寫下：「今年會有好幾次（many times this year）」，最後則以日文寫下：「期待今年能見到你們許多人（今年は皆んなに沢山会えそう，楽しみにしていてください」，讓所有粉絲相當期待，短短半天就吸引上萬人按讚，可見其居高不下的人氣。

對此，網友紛紛留言：「期待妳來台灣」、「期待能在台灣看到你」、「好期待～好想找妳合照～好美」、「女神太想你了，迫不及待趕快見面」、「Welcome to Taiwan. Love u」、「美女快來台灣，我好想見妳」、「期待見到小南本人」、「期待漂亮的南醬來台灣囉！Welcome beautiful girl visit Taiwan」、「期待你來台灣、也好久沒見到Minami Chan了」。

相澤南2019年10月曾來台舉辦攝影會，同年11月更在東京舉辦「謝謝台灣粉絲朋友」巴士旅遊見面會，未料才結束就發生新冠疫情爆發，這次也是她睽違3年再度來到台灣，不過這次來台的目的為何?她則未透露半點口風。