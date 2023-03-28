台灣好手張育成將以大聯盟選手身分迎接開季，也是本季目前唯一台將，總教練柯拉（Alex Cora）表示，張育成具有鎮守游擊的經驗，也是他進入大聯盟開季名單的主要原因。

紅襪幾乎確定了開季26人名單，本周球團決定將達爾貝（Bobby Dalbec）下放3A，內野最後一席由張育成搶下。張育成已經沒有小聯盟下放權，若無法將他帶進開季名單，紅襪不得不將他擺進指定讓渡名單（DFA），按照張育成經典賽的強勢演出，其他球隊將積極爭取網羅他的機會。

因此仍有小聯盟下放選擇權的達爾貝，將會從3A開始新球季，除此之外，根據美媒《MassLive》報導，柯拉也談到將張育成進入開季名單的另一項原因，「他處在一個相當健康的狀態，雖然打席還不夠多，但在WBC（世界棒球經典賽）及春訓的表現，足以讓他保持狀態，具游擊經驗的守備能力，也幫助他成功留在大聯盟。」

主力游擊手波格茲（Xander Bogaerts）離開球隊，史多瑞（Trevor Story）及小孟德西（Adalberto Mondesi）因傷趕不上開季，這也是紅襪想要一個具有游擊經驗替補球員的重要原因。28日張育成於熱身賽首度出賽，3個打數敲出1支二壘安打，用絕佳的表現證明身手。