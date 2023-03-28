清明連假（4／1～4／5）將至，許多民眾都會掃墓祭祖，命理老師林霖在臉書寫下清明節掃墓6眉角，希望大家祭祖緬懷祖先外，也能飲水思源平安順遂。

林霖列出清明掃墓必須注意6大眉角

●掃墓時間15:00前最佳

清明節當天要先在家中祭告祖先，再出門掃墓。掃墓的時間最好在陽氣較旺盛的時候，天還沒亮或是傍晚夜間都不宜掃墓。

●掃墓前，須先將墓地及墳頭雜草清除

清掃掉不利於墓地的東西，以免影響家族成員的氣運及健康。

●檢查祖先墓地有無毀損之處

看看祖先的「家」是否完好無缺，祖墳的風水牽連家運，如墓碑有裂、燭台有損、磚腳有斷等問題，應請專人協助修繕。

●祭祖前先拜后土（山神）

祭拜祖先前，先替后土點燃香燭，奉香、奉供品給看管墓地的后土，感謝墓地的守護神。

●祭拜時供奉的水果，2類不建議使用

忌用香蕉、梨子、鳳梨，諧音「招你來」；空心的水果，有無心祭拜之意。

●掃墓時，要放「掛紙」（壓紙）

掛紙象徵子孫，一年一度替祖先添新瓦的意思。可用小石頭將墓紙依序壓在后土、墓碑、左右墓手、左右墓腰、墓龜中心點、墓後；形成「土」字，又稱「 七星鎖地，子孫出土」。

林霖提醒，最後一點非常重要，好命兒一定要記起來。

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