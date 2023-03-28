擁有四鐵共構地利的台北六福萬怡酒店於4月1日至12月30日推出「FUN森活植感房住房專案」，攜手Elite Concept一禮莊園跨界設計兩間網美主題房，邀請賓客入住台北城市山景秘境，一同植感森呼吸，兩種房型分別為「仲夏夜夢境」與「北歐童話森林」主題房，入住再贈送主題同款「植栽禮」，延續FUN鬆氛圍感，住房專案包含翌日敘日自助早餐2客及The Lounge大廳酒吧以羅馬神話中的花神命名之限定特調 「Flora芙蘿拉」2杯。

一禮莊園為六福旅遊集團跨足飯店旅遊產業以外的生活美學概念品牌，結合精品花藝、風格禮品與居家生活美學，強調在忙碌的生活中仍保有質感生活。本次台北六福萬怡酒店與一禮莊園推出兩間絕美森林客房，分別以「仲夏夜夢境」與「北歐童話森林」為主題，刻劃出兩種截然不同的自然風格造景。 「仲夏夜夢境」以初春嫩芽新長、百葉盛開為主軸，使用大量永生青苔、蕨類、白色及綠色繡球花與樹枝交互纏繞，如同時序進入春夏之際，生命從樹梢與土壤中洶湧生長一般，充滿「森命力」。其贈送的植栽禮，呼應主題房氛圍感以各種綠色系的永生兔尾草、青蕨、進口日本滿天星、繡球花瓣搭配價格較為昂貴的永生綠玫瑰。

而「北歐童話森林」則以秋分入冬後的冷冽黑森林為設計靈感，將永生松樹以高、矮層次佇立在客房內，點綴著大大小小的毬果，並以雪白色的海藻撲滿地面與樹葉之間，彷彿皚皚白雪飄零，更有一隻大角鹿躲在樹林間，超級卡哇伊。植栽禮的部分則延續冬日氛圍，使用永生棉花、木枝、毬果與針葉樹葉圍繞一禮莊園出品的香氛蠟燭，此款調香以清晰的西西里檸檬、萊姆、佛手柑為前調，中間則會散發辛薑、岩蘭草較為土質的香氣，最後以琥珀、檀香為後調，營造平靜舒適的氣氛，十分適合緩解一天的疲憊、安定神情。

凡入住「FUN森活植感房住房專案」均可於入住期間至The Lounge大廳酒吧享用限定特調 「Flora芙蘿拉」，此款調酒以明亮杜松子香味的琴酒為基底，搭配STREGA女巫利口酒凸顯整體草本風味，最後再加入大廳酒吧自製香氣馥郁、口感甜蜜的洛神花糖漿，視覺上呈現艷麗的莓紅色漸層，彷彿羅馬神話中的花神芙蘿拉，從大地生命中誕生，卻自帶著獨立於世的絕美容顏，傾國傾城。「FUN森活植感房住房專案」售價6,299元，於3月28日開放預訂。

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