社口派出所號召銀髮族一起玩「詐騙防衛隊桌遊」，讓長者透過遊戲深刻牢記反詐騙常識，降低受騙機會。(警方提供)

社口派出所號召銀髮族一起玩「詐騙防衛隊桌遊」，讓長者透過遊戲深刻牢記反詐騙常識，降低受騙機會。(警方提供)

面對詐騙手法日新月異，有鑑於高齡長者受騙人數增加，中市警豐原分局社口派出所為有效防止銀髮族長者遭詐騙，特於日前上午10時許與警察志工們，前往神岡區社口活動中心辦理銀髮族桌遊宣導，號召在場銀髮族一起玩「詐騙防衛隊桌遊」；目的是希讓長者透過遊戲深刻牢記反詐騙常識，降低受騙機會。

警方指出，社口派出所讓每位銀髮族玩家輪流扮演被害人、警察、詐騙集團、好友等角色，遊戲過程中融入詐騙集團真實詐騙手法，讓各位銀髮族長者身歷其境；藉由遊戲任務卡了解防制詐騙的勸阻行為，強化長者犯罪預防意識，提升反詐能力，並適時提醒反詐防制作為。

豐原分局長劉其賢呼籲，「詐騙防衛隊桌遊」，將銀髮族常遭遇的詐騙手法融入遊戲中，並透過遊戲情節讓長者牢記遭詐騙時可能出現的行為以及防制作為。近年來詐騙手法推陳出新，切勿相信標榜「穩賺不賠」、「保證快速回本」等違反常理的投資管道，一定要提高警覺，以免血汗錢有去無回。

劉其賢強調，民眾如接獲詐騙電話不要緊張，切記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，保持冷靜細心查證，有任何問題隨時撥打110或165反詐騙專線諮詢。