41歲張韶涵近年事業重心早已轉往大陸，5月20日又將開始繼續帶著《寓言》世界巡迴演唱會前往長沙開唱。鮮少在台灣露面的她，3月24日被時報周刊CTWANT讀者在台北市松山機場巧遇，只見她身穿白色上衣搭配著藍色牛仔褲，簡單又俐落的裝扮，相當注重機場時尚。不過最引人注目的不是她身上的名牌包，而是斜背著的金色水壺，看來張韶涵真的是人美心也美、舉手之勞隨手做環保。

3月24日傍晚5點多，張韶涵現身在台北市松山機場第一航廈，身邊還有一位女性友人沿路陪伴，看似已完成報到手續以及行李托運的她，手上拿著登機證等相關證件，準備搭乘當晚經廈門飛往長沙班機，到當地錄製新一集的湖南衛視《聲生不息·寶島季》歌唱節目，與張信哲、楊宗緯、那英、魏如萱、華晨宇等歌手一起同台共演。

手拿護照的張韶涵，打扮時尚還背著水壺。（圖／讀者提供）

張韶涵當年因母親指控棄養、唱片合約糾紛等事件，漸漸少在台灣演藝圈活躍，2018年後就未曾在台灣開過大型個唱。近期卻因為韋禮安與前東家福茂唱片的合約官司，讓張韶涵的名字再度被提起，福茂在二審後的聲明稿表示：「福茂唱片從來就沒有要追究違約藝人到底，只是希望得到大家公平的認同。只有在遭受到偏頗對待時，不得已而無奈束諸法律。如同福茂唱片在與張韶涵的官司勝訴之後，也主動提出不會主動上訴要求更多賠償，並且也不會要求張韶涵賠償法院所判決的全部金額。」