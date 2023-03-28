小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。除了全民普發6千，內政部所提的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，6月開放線上與臨櫃申請，首批符合資格的房貸族，7月中可領3萬元支持金。

內政部說，方案補助對象是國內自用住宅貸款戶，其與配偶、未成年子女應符合110年家庭總所得合計120萬元以內，僅有一間房子規定；台北市房屋原始核貸金額在850萬元以內，其他地區房屋核貸金額在700萬元以內，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。

【1】中低薪房貸補貼 6月開放申請、最快7月領

青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125％）至2024年底，且政府已超前部署在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，規劃減輕中低薪房貸族負擔，提供符合資格者新台幣3萬元的一次性定額支持，預約有55萬戶中低薪房貸族受惠。

【2】台積再漲報價？可能性不高

電子業急單回籠，市場傳出台積電可能在下半年將會調漲價格，對此台積電不回應價格問題。然根據IC設計業者指出，台積電晶圓代工價格都是在二季度前就已談定，目前第三季價格沒有變動，第四季價格要等到4月才開始協商。

【3】美公債殖利率降太快 銀行措手不及

目前美國2年期公債殖利率降到4％以下，造成多家大型行庫在債券投資上碰到二個困境，一是措手不及、來不及買，二是難以避險，必須在雷聲不斷之下，仍得配置一定部位的金融債券，並且採取只投資「主順位債券」的方式來避雷。

【4】橋水創辦人示警 全球面臨三大地震式劇變

全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，全世界正處在危險邊緣，面臨三大「地震式」（seismic）劇變，分別為巨額債務貨幣化、財富與價值觀鴻溝引發內部劇烈衝突，以及國際強權對峙。

【5】破除無意返陸傳言 馬雲現身杭州

在經歷漫長的周遊各國之後，阿里巴巴創辦人馬雲終於返回大陸。馬雲27日現身其創辦的杭州雲谷學校，討論教育與ChatGPT等議題，破除先前市場稱其無意返陸的傳言。

公眾號發表的影片中，馬雲參觀學生上課模樣以及藝術創作，臉上充滿笑容。馬雲表示，ChatGPT這一類技術已對教育造成挑戰，相信此類技術只是AI時代的開端，學校要用AI去解決問題，而非被AI控制。