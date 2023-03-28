女星夏宇童小7歲弟弟黃亦笙，2年前加入姊姊所屬經紀公司，正式踏入演藝圈，而近期受訪時夏宇童透露，其實姊弟倆並沒有血緣關係是「異父異母」的姊弟，且因為年紀相差較大過去未有太多交集，直到近年弟弟踏入演藝圈，才讓兩人逐漸變得親近。

夏宇童日前坦言，自己與弟弟黃亦笙是異父異母的姊弟，但卻也看著他從小蘿蔔頭長到現在這麼大「我叔跟我媽大概從我國中時期在一起到現在也快20年了，雖然國中時我不懂事很害怕媽媽被搶走而常頂嘴，但隨著時間的相處到現在長大，反而是開心媽媽身邊有個人陪伴」。

接著，她表示，由於與弟弟年紀的差異因此交集較少，但在過去的成長過程中仍互相珍惜、陪伴「現在因為弟弟的興趣及工作志向，這幾年讓我們走的更近！而能夠幫忙他也是姐姐一直想做的事」最後笑說弟弟雖年輕但卻有個老靈魂，但也稱讚弟弟顏質高且工作努力認真「希望大家能找我弟弟拍戲」大方的力挺及替對方宣傳。

事實上，根據《自由時報》報導，黃亦笙大學就讀體育系，同時為籃球校隊，更兼職游泳教練，曾演出過BL劇，因此第一次的螢幕初吻就獻給了男生，另外，他透露，自己為此做了不少功課觀看不少BL劇。