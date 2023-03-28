一名網友日前在南科的路上發現一輛「保時捷計程車」，笑說司機應該不缺錢，也稱很佩服車主願意把愛車改成計程車的外觀，照片曝光引起網友討論；據了解這名女車主與丈夫都是在南科附近開計程車，丈夫是開400萬的特斯拉，夫妻倆藉此吸引商機，一個月營收近20萬，3年下來早已回本。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛計程車的廠牌竟是保時捷，只見車尾處有明顯的「Porsche」字樣，原PO笑說「看來PORSCHE妥善率很好，還是司機根本不缺錢」，稱相當佩服車主願意把愛車改成計程車的外觀，認為「需要很大的勇氣」，照片曝光引起網友討論。

據了解這名女車主與丈夫都是在南科附近開計程車，丈夫開400萬的特斯拉，夫妻倆一個月營收近20萬，3年下來早已回本。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「低配的凱燕200多萬就有了，會開這車戴客應該是興趣吧」、「老款啦！只為了圓保時捷夢」、「他可能財富自由單純打發時間」、「享受路人招手你卻不停車時的無言表情，油門一踩高歌離席」、「南部之前不是還有一台邁巴赫的計程車嗎？保時捷應該就還好」、「他可能只是不想回家面對老婆而已 利用開車出來放風」、「那可能是他最便宜的一台」。

不過據《東森新聞》報導，其實該輛保時捷車主是名女子，丈夫同樣是拿400萬特斯拉作為計程車，夫妻倆主要搶攻南科工程師叫車的商機，女車主說現在收入比她原本做傳統產業高出3倍，月營收約8到10萬，丈夫則是10到15萬，當初她以二手價210萬買入，如今開了3年已經回本。