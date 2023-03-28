橘子(6180)集團旗下資安防護公司果核數位子公司HyperG核智安全科技，自研手機資安防護系統appGuard歷時2年正式取得國際IT產品安全性認證Common Criteria(安全評估共通準則，簡稱CC認證)的EAL2等級認證，為橘子集團首個取得此認證的App資安產品。

宏碁資訊具備Veeam Certified Engineer(VMCE)技術人員，同時也獲得微軟最高等的雲端專業認證與進階專長(ASP)四項資安專長認證，能協助企業面對地雲複雜的IT環境。

宏碁資訊藉助Veeam在雲端資料管理領域的優勢，雙方聯手針對不同產業業態，導入客戶數據保護解決方案。在金融產業協助其內部關鍵性系統備份，以符合金融法規的備份原則和策略；政府機關強化其地端虛擬機和實體機備份，超前部屬勒索病毒的危害，另外在高科技智慧製造流程中，確保災難可快速復原，讓產線不中斷。

果核數位於2016年切入App系統防護領域，推出appGuard手機資安防護產品，目前appGuard國內客戶遍布金融、零售、遊戲與行動支付等領域，尤其在資安要求嚴格的金融業市占率更達50％以上。

果核數位看好東南亞市場整體人口基數龐大、行動裝置普及且市場仍處於成長階段，於2019年在新加坡設立HyperG核智安全科技，搶攻東南亞市場；HyperG不但將appGuard輸出國際，更計畫推廣近年代理經銷的ICT整合監控視覺化解決方案WeMB，運用兩大戰略產品相輔相成，進一步擴大海外市場布局。