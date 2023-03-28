和平警分局利用農閒期間，邀集大梨山地區貨運業者座談，宣導大型車安全駕駛觀念，確保民眾行車安全。（警方提供）

和平警分局利用農閒期間，邀集大梨山地區貨運業者座談，宣導大型車安全駕駛觀念，確保民眾行車安全。（警方提供）

和平警分局利用農閒期間，邀集大梨山地區貨運業者座談，宣導大型車安全駕駛觀念，確保民眾行車安全。（警方提供）

「防範於未然！」和平警分局為確保民眾行駛山區駕駛安全，特利用農閒期間邀集大梨山地區貨運業者舉辦座談會。警方強調，透過面對面的座談會，強力宣導大型車安全駕駛的觀念；現場還配合有獎徵答等，致贈精美LED發光宣導品，現場氣氛熱絡，充分發揮寓教於樂。

警方指出，和平區主要道路台8線及台7甲線沿山勢而建，路幅狹小蜿蜒，駕駛大型車應遵守「酒後不開車，不超速、超載，不違規超車，充分休息後再上路，無號誌路口停讓才安全、行經社區及學校減速慢行、停讓行人及長下坡駕駛技巧」等安全駕駛觀念。

警方表示，民眾若遇長下坡應採「降檔」方式，藉由引擎剎車來減速，並配合「點煞」踩放煞車進行氣壓煞車，才不會造成來令片過熱導致煞車失靈。

警方強調，如果下坡時遇到煞車失靈，第一步需先降檔讓引擎煞車產生作用，同時也須拉起手煞車，若仍無法停車，最後利用車身摩擦山壁、牆壁或將輪胎駛入路旁水溝等，來幫助停車將損害減至最低。

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