周一收盤，道瓊指數漲194.55點或0.60%，報32,432.08點。標普500指數漲6.54點或0.16%，收在3,977.53點。那斯達克指數收跌55.12點或0.47%，報11,768.84點。費城半導體指數跌37.69點或1.21%，收3,083.58點。

First Citizens BancShares宣布承接矽谷銀行的存款和貸款。

曾經是美國第16大銀行的矽谷銀行成為自2008年金融海嘯以來美國最大的銀行倒閉事件，讓全球金融業和市場這幾周來陷入動盪。First Citizens同意收購矽銀的資產，為市場帶來喘息機會。

彭博社上周六報導美國當局正在考慮擴大一項為銀行提供更多支持的緊急貸款機制，這個消息亦使危機蔓延的擔憂緩解。

周一標普500指數11大類股漲多跌少，僅通訊服務類股、科技股和房地產股收黑，分別跌1.08%、0.85%和0.36%。

儘管如此，標普500科技股指數本季以來仍然上漲逾16%。

受紐約期油飆漲逾5%、布蘭特期油漲逾4%激勵，周一能源股上漲2.10%，表現最佳。其次為金融股漲1.40%。

標普500銀行股指數大漲3.1%，KBW區域銀行股指數收漲0.6%。摩根大通上漲2.9%，美國銀行漲5%，成為提振標普500指數的主力之一。

重量級科技股僅特斯拉收高，終場漲0.74%。蘋果跌1.23%，微軟跌1.49%，Alphabet跌2.83%。

主要晶片股亦全數下跌，美光跌2.24%，德州儀器、超微和恩智浦都跌逾1%。

台股ADR僅聯電收高，終場漲0.70%。台積電ADR跌2.30%，日月光ADR跌1.31%，中華電信ADR跌0.35%。

美國公債殖利率大漲。市場看好銀行業的壓力得到控制，以及財政部標售的兩年期公債需求疲軟。美國10年期債息一度上漲16.5個基點，報3.543%。2年期債息一度飆升25.6個基點，報4.033%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.57：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.44：1。

標普500指數成分股有6檔創下52周新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數有56檔創52周新高、128檔創新低。

美國交易所成交量總計為103.2億股，過去20日均量為129億股。