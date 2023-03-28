韓國出生率全球最低，台大婦產科醫師施景中分享，韓國政府為提升生育率，公告男生在30歲前和老婆生3個小孩就可免除兵役，他女兒看完卻說「當兵本是男生要累，如今政府竟要用女生生子來鼓勵男生不受累，這太不公平了吧？」讓他聽了忍不住笑出來，也引起網友熱烈討論。

施景中昨在臉書上分享，南韓政府為提振低迷的生育率，發公告若役齡男子在30歲前和太太生3個小孩就可免除兵役。後來某次開會的時候，遇到一位韓國教授，他忍不住向對方詢問了這項政策，結果對方證實「沒錯！是真的，但很少人辦得到！」

施景中表示，女兒看到韓國公告後的評論最好笑，她說「本來當兵是男生累，現在他們政府居然用女生生小孩來鼓勵，讓男生不用累，卻變成女生累，這是哪個天才想的，太不公平了。」

施景中說，韓國的生育率和台灣一樣低迷，兩國輪流在全世界墊底，但論到買房子和小孩受教育的壓力，台灣絕對沒有韓國那麼嚴重。

貼文引起網友討論，「有看到這個新聞，老實說，這個方法蠢到極點！不去從源頭檢討原因，卻叫女生扛」、「覺得施P女兒看到重點，韓國已經夠大男人主義，再這樣不是雪上加霜嗎？」、「施教授的千金真是一針見血」、「我第一個想法就是一定會有生了3個小孩，都丟給老婆照顧，然後自己爽的老公」、「這個政策是要鼓勵人、還是嚇人」。