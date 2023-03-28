台灣有不少獨特的美食，來自波蘭的正妹Zosia身高175公分、體重49公斤，她來台灣前父母曾在網路搜查台灣美食，認為Zosia來台灣應該會吃胖，沒想到Zosia來台灣半年，怎麼吃還是沒長肉，讓在家鄉的父母大失所望喊「對台灣的食物好失望啊」，Zosia也無奈地說「請大家推薦我會吃胖的美食」。

不要鬧工作室昨（27）日於YouTube上傳最新影片，Zosia來台灣生活半年，她身高175公分、體重只有49公斤。她說來台灣前，她的父母聽說來台灣都會變胖，因此在網路上看很多台灣美食的影片，希望她也可以在台灣吃胖，因他們認為Zosia肉一點比較好看。

Zosia毫不忌口地在台灣大吃，眾多美食中，她最喜歡牛肉麵、小籠包、包子、炒飯、炸雞、地瓜球和手搖飲，尤其是所有含芋頭的食物，但平常為了趕上課，最常以水餃和鍋貼當正餐。

但Zosia說，無論她怎麼吃，這些食物就是沒有變成身體的一部分，在家鄉的父母得知她仍沒有長肉，無奈地說「我們對台灣的食物很失望，照理說在台灣，應該要變胖啊！」為了不辜負父母的期待，Zosia在影片中呼籲網友能推薦她「容易吃胖的美食。」