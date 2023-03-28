遠傳在本屆智慧城市展將展出多元創新應用與解決方案場景，且多已實際應用，更在救命防災發揮功效。包含與愛立信攜手合作打造全台第一個5G SA(獨立組網)結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，已與高雄市警察局合作於高雄亞洲新灣區完成網路測試，結合星光級夜視攝影裝置，以及5G、AI技術，讓警政人員得以快速、精確辨識出贓車，透過先進網路切片技術，更確保警政人員在人潮眾多區域，仍能保持網路暢通，提升執法效率。

遠傳更率全台之先，透過5G及IoT物聯網技術提供「遠距診療門診」，造福逾3萬人次偏鄉民眾，近日更升級為「遠距診療2.0」，將遠距診療服務拓展至高齡者及慢性病患者，整合量測設備數據，透過手機鏡頭就能取得心跳、心率變異、呼吸、血壓、壓力指數等生理資訊；遠傳也與台北市消防局攜手打造全台首例「5G救護車」，透過5G高品質影像通訊及物聯網科技即時回傳傷者資訊，縮短到院檢傷時間，提升醫護品質。

打造智慧韌性城市，遠傳也展出「微電網與儲能」解決方案，可以支援本島區域網路、離島微電網、企業儲能三大情境，除可提升電網韌性，並透過科技進行電力調度管理，達到台灣電網供需負載的平衡和穩定，透過削峰填谷電力調度，也可協助解決夏日電價問題，同時提升企業綠電佔比。另外結合電動機車電池打造「交通號誌不斷電系統」，作為電力異常時交通號誌備援電力使用，確保道路及民眾安全，透過遠傳自行開發監控平台，可隨時查看電池供應狀態、電池異常通報等資訊。

同時遠傳電信也率先提出「元宇宙數位治理」概念，現場也會展示過去未曾公開的「核心網路營運中心」與「雲端機房管理中心」元宇宙管理場景，為日益快速成長並高度複雜化的智慧城市應用，提出一個能夠快速定位問題、解決問題的治理策略與解決方案。

「2023智慧城市展」將於今(28)日起登場，並在台北、高雄兩地展出，遠傳不但兩地同步參展，呈現豐富成果，也將參加首屆「淨零城市展」，展現低碳營運亮眼成績，包含透過AI選址、智能休眠、綠能基地台大幅節電，打造最環保電信網路，近日也正式加入「全球再生能源倡議RE100」，承諾2040年全面採用再生能源，加速實現淨零轉型。