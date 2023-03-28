美國前國安顧問歐布萊恩(Amb. Robert O’Brien)24日稱「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。對此，國民黨台北市議員楊植斗認為，總統蔡英文若真有抗中保台的決心，敢不敢聽歐布萊恩的話，採購百萬AK47？他諷刺民進黨的抗中保台是假，騙選票發財才是真的。

歐布萊恩24日強調，若中共真的入侵台灣，屆時面對這些人使用AK-47步槍、和中國的軍隊一樣配備，在各角落、大樓殺敵保家衛國時，就有可能嚇阻中國；他強調美國和台灣都追求和平，但最好的辦法就是做到能夠保護自己。歐布萊恩並稱，他知道槍枝在台灣是敏感問題，但在戰爭前就要做準備才能有效嚇阻。

對此，楊植斗26在臉書質疑「蔡英文敢不敢馬上採購百萬AK47？」並認為這麼好的抗中議題，綠營政治人物卻沒人敢讚聲支持，行政院副院長鄭文燦被問到這題時也只說「要有全民國防」。楊植斗直言，若要落實鄭文燦口中的全民國防，以及歐布萊恩建議的百萬AK47民兵，一年起碼要召訓一次，不分男女全都空下時間去練習。

楊植斗說，歐布萊恩來台得到蔡英文的歡迎，甚至還授予「特種大綬景星勳章」，蔡英文若真的有抗中保台的決心，「敢不敢聽歐布萊恩的話，採購百萬AK47，並要求人民參與演習和訓練？」楊植斗狠酸蔡政府跟綠營不敢，因為久了就會發現，民進黨的抗中保台是假，騙選票發財才是真的。