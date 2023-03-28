在桃園縣境內竄逃18天的東非狒狒最後意外慘死獵人槍下，殘忍行徑讓國人髮指。目前全案導向追究，到底是哪個單位或是人士對狒狒下「格殺令」，本報掌握消息，林姓獵人昨晚被傳喚到案後坦承開槍，並表示是詢問現場一位自稱是六福村的人士是否可以開槍，對方回稱「那就開」，他擔心狒狒傷人才會開槍，而六福村則表示目前已進入司法程序所以不回應，也不提供當時派去桃園的團隊名單。對此，警方將會進一步釐清。

據知情人士表示，實際上，林姓獵人本身有承接林務局移除境外危及生態鳥類等承包案，因此桃園縣農業局的人趕到現場時，發現林務局的車輛已經停在該地，還一度誤認林姓獵人是林務局的人士。

經了解後才發現林姓獵人雖有承包其他案件，但是在本案中卻沒受到林務局委託，反而是受到新竹縣農業局委託，不過竹縣農業局也強調，並未要求或是下令林姓獵人前往境內，不了解他為何會自行前往桃園。

據了解，林男為林務局新竹林區管理處合法獵人，所持的槍枝也是有列管的合法獵槍，他供稱是接到新竹縣政府農業處電話指派他協助圍捕，因得知富岡民眾目擊狒狒情報及相關人員都趕往民宅圍捕，他趕往加入圍捕，當下害怕狒狒傷及民眾才情急開槍。

不過，新竹縣農業處表示，野生動物救傷是屬地主義，確實有請獵人在新竹縣待命，但當時狒狒尚未進入新竹縣，局處也沒有請獵人前往桃園圍捕。而新竹縣農業處長范萬釗則駁斥，該處都請六福村或新竹縣生態協會協助救援或圍捕動物，不會找個人協助，也沒有請林姓獵人參與圍捕，更不會跨縣市到桃園圍捕。