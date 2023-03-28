台灣是否可以疑美，近日引起各界討論，AIT處長孫曉雅對此表示言論自由就是在保護「懷疑論」，而她的工作則是要消除各界的懷疑，不過前立委蔡正元酸孫是「美國駐台總督導」，更直言美國一直釋出「信美論」。

蔡正元表示，孫曉雅前一陣子說避戰是政治人物的責任，但她沒說清楚的是要如何避戰，是要買很多美國武器才能避戰，還是要配合美國反中才能避戰，又或者兩岸應該談和才能順利避戰。

「AIT處長孫曉雅是『美國駐台的總督導』！」蔡正元指出，孫曉雅稱疑美論是言論自由，被懷疑的對象要努力證明自己，而不是把疑美論當成假消息，但這種說法只不過是教科書的標準答案，重點是美國不僅沒有要消除懷疑，反而還不斷釋出訊息，要人相信美國。

蔡正元說，美國要台灣打一場自殺式的焦土作戰，只剩AK47這款比台南88槍還差的武器可以使用，前景比烏克蘭還要慘，而美國會幫的忙則是炸毀台積電，「這是信美論，相信美國要台灣當自殺炸彈客，以便讓美國有理由制裁中國而已」。