德國小提琴家佛絲特將再次來台，和她的黃金搭檔鋼琴家梅尼可夫為台灣觀眾獻演三首貝多芬經典小提琴奏鳴曲，包括第四號，以及頗受歡迎的《春》與《克羅采》，同時將使用1704年製的史特拉第瓦里小提琴「睡美人」（Sleeping Beauty）。

佛絲特表示，「很高興終於又踏上台灣，演奏我相當具有自信的貝多芬小提琴奏鳴曲。我相信現在的我與灌錄同曲錄音那時候的我，有很大的不同。與貝多芬作品相處愈久，會在那奮勇與激情之中看到更豐富與更深刻的事物，我很期待能把這些收獲，面對面分享給聽眾。」

這把小提琴是目前史特拉底瓦里小提琴中少數仍保有原始琴頸的一把，1800年代末由某位倫敦琴商在一座德國城堡的閣樓發現它，在這之前一個半世紀無人問津，因此才命名為「睡美人」。

自1995年以來，佛絲特以「睡美人」演奏至今將近30年，她將這段時間形容為「發現之旅」，這把小提琴最迷人之處就是它的琴音，她表示這把琴的聲音非常細膩，每天都有不同的變化，而且早中晚聽起來都不一樣，在G弦上可以發出金色、銀色與閃亮的聲音，尤其是在大型的音樂廳演出更是完美。

此外，佛絲特也形容「睡美人」這把小提琴彷彿是「真正的人類」，她花了許多時間了解它的個性、最適合它的曲目，以及琢磨出與這把名琴浪漫故事相媲美的空靈音質。另外，佛絲特使用法國名製弓家Francois Tourte的名弓，兩者的搭配是佛絲特認為最完美的組合，也是讓她能在演奏上揮灑自如的秘訣。

近30年與「睡美人」名琴共處，創造當今不張揚，卻也不容忽視的「佛絲特之聲」，力晶文化基金會執行長詹曼君表示：「佛絲特是今日相當具有影響力的小提琴家，而她與睡美人的搭配，更是古典樂壇一大亮點，在巴赫、莫札特、貝多芬的作品上都有跨時代的精彩表現，重新定義了抒情與歌唱性；而她與大師阿巴多、海汀克的合作，也為人津津樂道。這一次相當高興可以親眼見證一代小提琴名家的優雅琴音。」

演出將於今（28日）晚在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、29日在台北國家音樂廳登場。