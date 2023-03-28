今皓為連接線束廠，生產連接產品已40年，並切入車載相關連接線與連接器領域多年，產品得到特斯拉、瑪莎拉蒂等知名車廠認可，商湯科技為人工智能開發公司，為因應電動車、智能車時代的到來，強化因汽車人工智能化技術所對應的連接產品開發與方案解決能力，決定與新加坡商湯科技台灣分公司開展策略合作。

隨著新能源和自動駕駛汽車的快速發展，自動駕駛技術成為各大廠商的兵家必爭之地，且人與車之間的資訊交互需求也逐漸提升，能與AI互動的智慧車艙正是實現這一功能的平臺與視窗，也是雙方合作重點發展的方向之一，可以預見的是在未來汽車的連接線/連接器的配置方案將更加複雜，所需元件也更加高階。

今皓總經理特助林盟傑表示，此次策略合作，商湯將運用其業界領先視覺辨識、人工智能等技術與經驗，與今皓合作探討開發各項具體車載應用，並以自動駕駛與智慧車艙領域為優先重點，雙方將通過策略合作交流彼此的數據與經驗，使今皓成為專業的車載AI方案解決商，提供更高階更有技術競爭力的產品與服務。

新加坡商湯科技台灣分公司總經理劉守衡表示，以AI技術為支撐的自動駕駛、疲勞檢測、分心檢測、身份識別等功能，已經成為各主流車款的標配，此次與今皓組成戰略合作伙伴，可結合雙方在行業的豐富資源及技術優勢，將AI技術+台灣供應鏈進行完美融合，加速推動台灣智慧車艙的產業升級，引領AI時代下智慧汽車的未來發展！