●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，金融業還會再發生很多事，今天實際上是好消息。至於科技股和成長型股票，由於本季表現非常強勁，隨著我們進入季末，可能出現一些獲利回吐。

●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，周末銀行業的消息是推動周一市場氣氛的主要因素。在提到First Citizens BancShares收購矽谷銀行（SVB）資產，以及美國政府可能擴大針對銀行業的緊急貸款機制時，James表示，銀行業在周一「鬆了一口氣」，過去3周來，銀行業就像脖子上掛著一根巨大的錨。儘管如此，這並未完全消除對銀行業和對升息影響的擔憂，全球經濟也一直苦於通膨居高不下。James表示，周一科技股等對利率敏感的族群表現不佳，是因為與上周五相比，聯準會在5月繼續升息的可能性升高。沒有更多銀行倒閉的可能性越大，聯準會繼續升息的可能性就越大。

●摩根大通全球股市策略師Mislav Matejka表示，美股已經在第一季見到全年高點，在聯準會暗示會降息之前，股市的風險回報不會出現實質改善。由於美國在下半年陷入經濟衰退的可能性增加，投資人宜藉任何反彈機會減持，短期而言應採「現金為王」策略。

●Truist共同投資長Keith Lerner表示，市場可能是將First Citizens買下大量矽銀資產的消息視為利多。基本上，今天是那些受到重創的族群出現超賣反彈，而一些近來領漲的板塊則停下腳步，但我不認為這是趨勢反轉，我不認為這是出現了新的領漲者。