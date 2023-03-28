我國26日與宏都拉斯斷交後，外交部長吳釗燮在回應未來外交政策是否轉向支持「雙重承認」時，表示不排除任何狀況。對此，資深媒體人陳鳳馨指出，台灣在前總統李登輝主政的1990年代，曾嘗試過推動雙重承認，但最後通通失敗了。

陳鳳馨昨（27）日在政論節目《少康戰情室》指出，1990年代是台灣外交實力最強大的一段時期，當時不管在經濟、還是在國際形象上，對很多的發展中國家都有吸引力，但當時李登輝政府推動的雙重承認都沒有成功。陳鳳馨直言，雙重承認並不是說在未來不會成功，但終究還是要先解決兩岸問題。

陳鳳馨接著說，若兩岸雙方在互相交流時，還互不否認，那麼雙重承認的可能性就會有，兩岸雙方的關係還有可能會更上一層樓。她指出，在馬英九政府時期，兩岸雙方已走到某種程度上的互不否認，但可惜最後沒走滿，「接著就走一個很大的倒退路」，但還是證明了，九二共識、外交休兵是可行的。

在李登輝1988年剛接任總統時，台灣的邦交國有22國，其中包含沙烏地阿拉伯、韓國、南非等，其任內一共與20國建交、13國斷交（包含沙國、韓國與南非），在他卸任時，邦交國有29國。