新北市樹林區愛立康藥局吳姓負責人與其林姓妻子2019年至去年間，利用防疫採購，涉嫌吸金上億，新北地檢署今凌晨聲押禁見2人。（蔡雯如攝）

新北市樹林區愛立康藥局被爆出涉嫌利用防疫採購吸金，藥局吳姓負責人與其林姓妻子2019年至去年間，藉由增資拓店，以及採購防疫物資、藥品和保健品等投資方案，涉嫌吸金上億元，新北地檢署今凌晨聲押禁見吳男、林女和王姓共犯。

檢方指出，吳男、林女和王姓共犯有事實足認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，也有反覆實行詐欺取財犯罪之虞，因此均向法院聲押禁見，其餘共犯則以2萬至15萬元不等金額交保。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳佳伶昨指揮台北市調查處、三峽分局，兵分6路搜索愛立康藥局、吳男夫婦等人住所，查扣文書等相關證物，昨日通知吳男等7名被告、3名證人到案說明。

檢方指出，該藥局2019年至去年間，分別以增資拓店需求，招納投資人投資2或3年後可取回本金和高額獲利的長期方案，另因疫情延燒，藥局也與醫療院所、各級學校、養老機構、里民活動、選舉造勢等通路建立合作關係，大量銷售口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、防疫包等防疫物資、藥品或保健食品，聲稱短期可獲高額利潤。

據悉，吳男夫婦找來多名共犯，尋找數十名有意願投資人，就連藥局鄰居也有投資。夫婦謊稱，若投資上述方案可獲10％到300％年利率，不少人誤信藥局信用度高，因此投入資金，更有民眾向親友借貸投資，損失上千萬。

不少受害者陸續提起民事訴訟，有人後續想收回投資本利，吳男夫婦卻遲不願支付，並稱受害人若不再投入資金，可能導致購貨資金周轉困難，屆時更無力支付紅利，未料雙方簽訂債據後，吳男夫婦仍無力償還，受害人只得聲請強制執行。