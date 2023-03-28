缺蛋情況相當嚴重，雞蛋產地價及批發價每台斤已達到45.5元及55元的歷史高點。桃園市議員詹江村今（28日）早就在臉書貼出一張照片，從上面可以看到白蛋已經掛出「100」的牌子。不少網友也直言，「昨天買桃園蛋一斤120」，現在一斤100還算是正常的。

詹江村指出，有民眾跟他反應，龜山菜市場今早蛋價100，質疑產地蛋價4至50元，零售價卻都100元以上，是否有哄抬蛋價的的疑慮。他還表示，自己會要求桃園市府法制局消保官進行了解，是否有刻意哄抬民生物資。

對於詹江村這篇貼文，不少網友紛紛留言、「請問農委會還有人在上班嗎？」、「不是只有今早，兩星期前白殼蛋就一斤100了，白殼紅仁蛋一斤115了，我住附近常去逛」、「太離譜了吧，我住桃園好久沒買蛋了，不知蛋的價格那麼高」、「產地蛋價是騙人的，我朋友直接向蛋農買，白蛋一斤都七十多了」、「一斤100元算便宜的，中壢忠貞市場都120元了」、「兒子快比老木貴了」。

另外也有些人貼出其他縣市的蛋價，「桃園真的有蛋嗎？新北的蛋供貨不足，上架就『秒殺』！有蛋可買的話，我去桃園買」、「在產地買一台斤53塊」、「高雄都100了，我還看過130的，龜山才100？」、「今天台南蛋價60（白蛋）、85(土雞蛋黃殼的），不過有限量賣完為止，6點開賣5點已排10幾位了！」

對於蛋荒問題，農委會主委陳吉仲24日則表示，為彌補短期產能不足，現已專案開放10個國家的進口雞蛋，包括泰國、菲律賓、澳洲、美國、日本、新加坡、馬來西亞、巴西、土耳其及波蘭，預計3月底將進口500萬顆以上雞蛋，4、5月每月進口逾3000萬顆。