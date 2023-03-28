桃園市東非狒狒竟被獵人開獵槍打死引發全民憤怒，該名林姓獵人供稱他接獲新竹縣農業處人員電話，自行加入圍捕行動，究竟是誰授權他開槍？據了解，當初圍捕行動參與人員非常繁雜，包含桃園市農業局、六福村、林務局委託外包廠商也就是獵人，而林姓獵人說，當初他有詢問在場人員是否能開槍，該名人士是六福村的相關人員。

林姓男子供稱，他是合法持有獵槍的獵人，接獲新竹縣政府農業處通知趕往現場協助處理，他擔心狒狒會攻擊在場民眾，經詢問在場人員並獲同意後才開槍。據了解，該名獵人當時是自行加入圍捕行動，因為現場人員太多，一開始他有先遇到桃園市農業局人員，隨後持獵槍在民宅附近搜索，而當下他又問另一位在場人員，詢問「等一下如果有狀況，能不能開槍？」，該名人員回答「那就開」，之後才會引發狒狒之死。

獵人表示當時民宅附近還有居民，且狒狒當時情況已經很不穩定，認為有可能會傷害到人之虞，才會開了1槍打中狒狒。而是後他也詢問那一位在場說可以開槍的人究竟是何單位，該名人士才說自己是六福村的人。