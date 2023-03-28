官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩呼籲增加武器級核原料以提升國家核軍火庫，並說國家應隨時充分準備好動用這些武器。
北韓中央通信社指出，金正恩是在視察北韓核武計畫、測試發射技術時做出上述發言。
北韓中央通信社在另一篇報導中說，北韓軍方在昨天試射演練期間，以兩枚地對地戰術性彈道飛彈模擬核子空中爆炸攻擊。
北韓中央通信社報導說，一個國防智庫同時測試了水下戰略武器系統。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120328
官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩呼籲增加武器級核原料以提升國家核軍火庫，並說國家應隨時充分準備好動用這些武器。
北韓中央通信社指出，金正恩是在視察北韓核武計畫、測試發射技術時做出上述發言。
北韓中央通信社在另一篇報導中說，北韓軍方在昨天試射演練期間，以兩枚地對地戰術性彈道飛彈模擬核子空中爆炸攻擊。
北韓中央通信社報導說，一個國防智庫同時測試了水下戰略武器系統。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120328
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