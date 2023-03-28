基隆市台62甲線快速道路上，28日凌晨4時許發生一起賓士轎車疑似自撞意外，警消獲報後趕到現場，車上3人1死2傷，消防單位緊急將傷者送醫急救，至於詳細的事發原因，還有待警消進一步調查釐清。

基隆市警方在28日凌晨4時20分接獲民眾報案，指在台62甲線快速道路，中正路往深澳坑方向1.5公里處，有一部賓士休旅車疑似發生自撞。警消趕到現場時，發現賓士休旅車車頭受損，車上的氣囊也盡數爆出。

消防單位發現，車上有3人，除一名呂姓男子已經明顯死亡外，消防人員將另外2名蘇姓及呂姓傷者緊急送醫治療。警方初步調查，只能確定送醫的蘇姓民眾經抽血檢驗有酒精反應，換算成酒測呼氣值為1.2mg／L。

但因為警方到場時，傷者已經送醫治療，目前還不確定是什麼人開車，因此詳細的事發原因，還有待警方進一步調查釐清。

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