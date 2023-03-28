桃園東非狒狒歷經18天、40公里大逃亡後，在楊梅富岡某民宅內中彈身亡，未料農業局專門委員盧紀燁在捕獲狒狒第一時間，居然是忙著合照留念，慘遭網友痛批冷血，對此，主播宋燕旻怒批：「一切的一切真是令人作嘔」。

主播宋燕旻表示近日只要播到桃園狒狒的新聞，每次進新聞時都會邊看邊笑，對於牠的「靈巧與奔放」還會頻頻叫好，就連下班回家也不忘關心牠的行蹤，未料歷經18天大逃亡的日子，從未攻擊過人類的狒狒，一條性命居然斷送獵人槍下，更震驚的是農業局專門盧姓委員在捕獲後，竟先是忙著合照，目的是要為了向女兒證明真的抓到狒狒，讓宋燕旻忍不住怒斥：「擺拍不先送醫、謊稱只是麻醉槍，一切的一切真是令人作嘔」，接著強調：「人類是地球最大的毒瘤」。

宋燕旻一番言論引起大批網友認同，紛紛留言：「真的無言，完全沒有攻擊過人，就這樣對待牠 」、「對於人類這種生物……真的令人作嘔」、「幾乎是國際笑話了，丟臉」、「說明台灣還是一個不懂尊重生命野蠻國度」、「請宋小姐發揮新聞人的力量追查到底」、「沒想到會是這種結局….牠沒傷害過任何人啊，還怕人勒」、「獵槍抓捕應該是有危害發生時吧，當下有發生緊急危害嗎」、「那些動保團體在那？怎沒出聲」。