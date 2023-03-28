前總統馬英九訪問大陸行程，今（28）日上午9點在南京拜謁中山陵。
南京中山陵是國父孫中山先生的陵墓建築，座落於南京紫金山，於1926年1月開始興建、1929年落成，面積共8萬多平方公尺，須登上392級階梯才能到達祭堂。
國民黨不少人士曾前往中山陵，其中2005年4月27日，時任國民黨主席連戰赴大陸的「破冰之旅」，率領訪問團拜謁，這是自1949年兩岸分隔56年來，國民黨主席首次親臨謁陵。
另外，2008年5月27日、2009年6月1日，時任國民黨主席吳伯雄也曾率訪問團拜謁中山陵。
前總統馬英九訪問大陸行程，今（28）日上午9點在南京拜謁中山陵。
南京中山陵是國父孫中山先生的陵墓建築，座落於南京紫金山，於1926年1月開始興建、1929年落成，面積共8萬多平方公尺，須登上392級階梯才能到達祭堂。
國民黨不少人士曾前往中山陵，其中2005年4月27日，時任國民黨主席連戰赴大陸的「破冰之旅」，率領訪問團拜謁，這是自1949年兩岸分隔56年來，國民黨主席首次親臨謁陵。
另外，2008年5月27日、2009年6月1日，時任國民黨主席吳伯雄也曾率訪問團拜謁中山陵。
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