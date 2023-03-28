前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

馬英九在中山陵內展開自身書寫的墨寶，寫有和平奮鬥、振興中華8個字。（翻攝自中天新聞畫面）

馬英九巧遇在中山陵進行戶外教學的幼稚園小朋友，問他們知不知道孫中山是誰？（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午抵達南京中山陵。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午抵達南京中山陵。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午抵達南京中山陵。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁。（藍孝威攝）

前總統馬英九訪問大陸行程，今（28）日上午9點在南京拜謁中山陵。

南京中山陵是國父孫中山先生的陵墓建築，座落於南京紫金山，於1926年1月開始興建、1929年落成，面積共8萬多平方公尺，須登上392級階梯才能到達祭堂。

國民黨不少人士曾前往中山陵，其中2005年4月27日，時任國民黨主席連戰赴大陸的「破冰之旅」，率領訪問團拜謁，這是自1949年兩岸分隔56年來，國民黨主席首次親臨謁陵。

另外，2008年5月27日、2009年6月1日，時任國民黨主席吳伯雄也曾率訪問團拜謁中山陵。