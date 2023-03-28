隨著基於分散式5G Open RAN解決方案之新型態行動網路架構問世，網路生態系統和RAN技術變得更為複雜，因此基礎設施供應商需要依賴準確、高效率的測試解決方案，來驗證基地台設計和效能。為滿足此一需求，是德科技特別為星騁科技等Open RAN解決方案供應商，提供Open RAN設計、模擬和測試專業技術，讓他們的新設備能更快搶攻市場。

是德科技與星騁科技密切合作，雙方藉由模擬整合式5G毫米波小型基地台、5G用戶端設備(CPE)，以及採用5G NR獨立模式的5G核心網路，成功驗證了5G Open RAN小型基地台的端對端通訊。Keysight N9020B MXA信號分析儀被用於確保高品質的毫米波OTA連接，以確保能在Layer 1上，依據3GPP規格成功進行協定交易。此外，Keysight 89600 PathWave向量信號分析(VSA)軟體被用於分析並解調小型基地台傳輸的毫米波信號。藉由是德科技測試方法，星騁科技可確保其產品設計品質達標，進而驗證5G信號星座圖和解碼結果符合3GPP和Open RAN規範。

是德科技副總裁暨無線測試事業群總經理Peng Cao表示，本次能協助星騁科技加入不斷擴大的Open RAN生態系統，共同加速推動符合業界標準之Open RAN設備的開發和商業部署。是德科技的解決方案使得星騁科技能持續最佳化並強化星騁的軟體，以搶占市場先機。