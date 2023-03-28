美國政府近期加強施壓社群平台抖音（TikTok）的力道，以抖音協助大陸政府蒐集美國用戶的個人資料為由，要求母公司字節跳動必須出售股權，否則將祭出罰則，可能包括全面禁用。對此，美國國安局（NSA）網路安全部門主管喬伊斯（Rob Joyce）批評，「抖音是大陸政府的特洛伊木馬，構成長期性的網路資安問題。」

美國財經媒體報導，喬伊斯認為美國應該對抖音採取強硬態度，直言，「為何要讓特洛伊木馬進入城堡，當大陸人可以操縱我們看到的數據，或刪除那些對他們不利的東西，甚至進行宣傳戰時，為什麼要把這種能力帶到美國。」

目前抖音美國用戶數達到1.5億，病毒式短影音擁有超高效率的擴散度，雖然讓一些行銷資源不足的小企業或創作者能夠被看見，但衍伸的資安問題早已成為討論焦點，早在川普總統時期就曾出手要求抖音出售股權，否則將全面下架，但最終遭美國聯邦法院裁定暫緩。

如今美國政府有意採取類似的方式解決抖音議題，執行長周受資上周出席國會聽證會時面臨民主黨與共和黨議員的拷問。即使周受資認為抖音所構成的風險並沒有比YouTube或Meta旗下的Facebook、Instagram等社交媒體巨頭還要大，兩黨議員仍不買帳。