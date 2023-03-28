不少人以為得了皰疹就是「性病」，泌尿科醫師顧芳瑜解釋，常見的單純皰疹病毒（HSV）可能透過親吻、與他人共用毛巾感染，並非所有皰疹都是性病。

顧芳瑜在臉書發文指出，常見的皰疹病毒，主要分為2種：單純皰疹病毒（HSV）、帶狀皰疹病毒（VZV），俗稱水痘。

其中單純皰疹病毒所引起的感染，又分為第一型（HSV-1）及第二型（HSV-2）。第一型常見於唇、嘴、鼻子或下巴附近的唇皰疹，多感染於童年時期，因常與父母親吻或與他人共用毛巾；現今也常透過口部性交傳染至生殖器。

第二型主要由性行為傳染，長於生殖器、臀部肛門附近，症狀與第一型雷同，少數患者排尿時會有灼熱或疼痛感，甚至排尿困難。此感染途徑即為性病的一種。

顧芳瑜指出，生殖器皰疹有1至2周潛伏期，發病時間達2至4周不等。目前尚未有預防性疫苗可以接種，唯一防範之道是「避免感染」。建議從事性行為時，全程使用保險套，避免與他人共用毛巾或衣物；曾感染過的人，要提高身體免疫力，避免病毒再次復發。