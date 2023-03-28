新北市議員呂家愷今怒嗆民進黨，表示打擊黑金是侯友宜從警到政一生都在做的任務，呼籲民進黨應多關心民生、國事，政治口水少一些，才是對台灣人民最好的作法

針對民進中央黨部昨日質疑新北市長侯友宜對學甲88槍擊案主嫌王文宗的態度，呂家愷今回擊，侯友宜先前已表明態度，就是「打擊犯罪絕不手軟，好好查清楚、辦到底」，侯相信司法體制，支持以法治國的精神，就是最好的答案。

呂家愷也反問，副總統賴清德是民進黨主席，對台南黑金隻字未提，閃避技能點滿，如此縱容黑金，怎麼能當執政黨主席？而民進黨發言人林楚茵、張志豪與卓冠廷卻不斷冷飯熱炒要侯友宜面對，是真的沒有話題，還是快掩蓋不住台南88槍擊事件，其實是民進黨前中執委郭再欽介入太陽光電，龐大黑金利益分贓不均的結果？

呂家愷說，賴清德身為副總統兼民進黨主席，對這件事卻是零作為，台南過去綠營大本營，賴做了多年民代、8年市長，如今黑金猖獗不就是賴任內縱容導致，呼籲發言人們誠實面對良心，別淪為黨意傳聲筒，忽略民意。

另外，針對卓冠廷大肆評論前總統馬英九前往中國大陸祭祖，呂家愷表示，馬英九「中國民國前總統」的身分，不會因對方的態度有所改變，卓冠廷顯然畫錯重點，甚至將中華民國與中共特別行程區比較，這不就是自降國格嗎。