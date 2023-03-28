63歲「紅姑」鍾楚紅近年淡出演藝圈，在香港過清幽退休生活，隨著疫情解封，近來不少名人都紛紛現身台北，今(28日)媒體報導，直擊鍾楚紅來台跟朋友相聚吃火鍋。而過去鍾楚紅因拍攝《秋天的童話》和周潤發成為銀幕情侶，早年她則受訪自曝19歲時和周潤發合作，休息時間一群男生開玩笑要「強姦她」，讓剛出道的鍾楚紅當場被嚇哭。

據《自由時報》報導，昨(27日)晚間在台式火鍋店捕獲鍾楚紅來台，她戴著墨綠色口罩不發一語，脖子上圍著圍巾，朋友則上前擋駕，以免鍾楚紅被記者驚擾，也代為婉拒採訪，據知這回紅姑低調「出巡」，是為了跟朋友敘舊吃飯，而她皮膚看來依舊光滑白皙，優雅老去的模樣不愧為一代女神。

周潤發（左起）、鍾楚紅、張國榮過去合拍《縱橫四海》。（圖／中時資料照片）

而鍾楚紅過去和周潤發合作過多部電影，後來兩人也變成老友，多年前她上《今夜不設防》的影片被挖出，主持人問之前在報上看過關於鍾楚紅一篇文章，說當時和周潤發等人拍戲，沒想到對方關起房門，威脅說要強姦她，是否真有此事？對此，鍾楚紅第一時間面有難色，不知道該不該談，在眾人慫恿下才還原當時經過。

鍾楚紅昨被媒體拍到來台吃火鍋。（圖／中時資料照片）

鍾楚紅說自己當時年紀小，大概19歲時接拍許鞍華導演的《胡越的故事》，又離鄉背井到菲律賓工作，自然會很害怕，當時一群人在房間裡聊天，她一個人坐在沙發上，後來一堆男人回頭看她說了些玩笑話，「瘋言瘋語那種」，還一個個走過來靠近她，讓鍾楚紅「哇」的一聲被嚇哭，點名當時有周潤發、羅烈、泰迪羅賓等，周潤發一度手按住她的肩膀，把她按倒在沙發椅背上，其他人問有沒有跟發嫂說過這件事？鍾楚紅立即緩頰說：「但就沒有接觸，沒事的」，羅烈還說風涼話，笑她一個小女孩來到這裡還被欺負好可憐，鍾楚紅自嘲說：「越說我就越哭，覺得自己很淒涼」。

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