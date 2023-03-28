逃亡18天的狒狒在各界追捕之下，最後竟命喪獵人槍下，引發眾怒，開槍的林姓獵人供稱他加入圍捕行動時，有詢問在場人員若有狀況能否開槍？有人回答他「那就開」，據聞該名回應人員來自六福村，對此六福村表示目前已進入司法程序不予回應，也不提供當時派去桃園的團隊名單。

據了解，當初圍捕行動參與團隊繁雜，包含桃園市農業局、六福村、林務局委託外包廠商也就是獵人。林姓獵人供稱，他是合法持有獵槍的獵人，接獲新竹縣政府農業處通知趕往現場協助處理，不過根據新竹縣政府說法，該名獵人為自行加入圍捕行動。

林姓獵人供稱，因為現場人員太多，一開始他有先遇到桃園市農業局人員，隨後在民宅附近搜索，而當下他又問另一位在場人員，詢問「等一下如果有狀況，能不能開槍？」，該名人員回答「那就開」，之後才會引發狒狒之死。事後他詢問該名在場說可以開槍的人是何單位？對方說自己是六福村的人。

對此六福村回應表示，因進入司法程序，正配合警方調查，所以調查不公開，暫不回應，也不便提供當時加入圍捕任務的團隊名單。