桃園東非狒狒脫逃事件引發全台關注，但最後卻是以狒狒被獵人射殺的悲劇落幕。對此，桃園市長張善政回應，會面對外界批評指教並依法懲處，不讓類似事件再發生。

這隻東非狒狒一共在桃園地區逃亡18天，足跡長達40公里，昨（27）日下午出現在楊梅富岡中正路附近，後來竄逃至民宅內，農業局人員趕到時，發現民宅內已有林姓獵人等另組人馬。當時狒狒倒臥在屋內牆角，農業局人員又開一槍麻醉槍，再用網子罩起，攜出狒狒，後來發現狒狒鮮血直流，經緊急送較近的六福村救治，但仍告不治。

張善政今在臉書發文表示，善待動物、尊重生命，必須是大家追求的價值，對於脫逃多日的狒狒最後被射殺，他和大家一樣，對這樣的結果感到非常遺憾。張善政並提到，為何現場有擊發獵槍？持槍者是否為其他單位或縣市委託的獵人？上述問題警方都在調查中，桃園市政府會全力配合。

張善政也指出，有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對，也沒展現出農政機關所應具備的素養與價值，這一點市政府責無旁貸，必須反省與檢討。最後，張善政保證，他會與市府同仁們一起面對外界的批評與指教，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。