大聯盟即將展開新賽季，27日官網照慣例釋出30支球隊的開季戰力排行榜，美聯西區霸主太空人排在榜首位置，傳統強權洋基、去年國聯冠軍費城人未能列入前5，至於大聯盟目前唯一台將張育成所屬的紅襪，則落到了第18位。

近6個賽季4度闖進世界大賽舞台的太空人，官網指出，太空人僅管失去了2022年美聯賽揚獎得主韋藍德（Justin Verlander），不過以瓦德茲（Framber Valdez）為首的投手戰力仍然強大，加上休賽季補進了前美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu）增強打線，在美聯西區上演軍備競賽的情況下，依然沒有球隊仍威脅太空人的地位，「已經連續23年未有球隊連霸，太空人能打破乾旱嗎？」

連5個賽季在國聯東區稱霸的勇士，在這份榜單中排在第2位，本季戰力相較於奪冠的2021年賽季還要高上不少，游擊新星葛里森（Vaughn Grissom）有望接下史旺森（Dansby Swanson）離去後的空缺，也補進了明星捕手墨菲（Sean Murphy），重要的是，勇士將迎接更加健康的小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）助陣，搭配不到30歲的主力投打萊利（Austin Riley）、哈里斯（Michael Harris II）及史崔德（Spencer Strider），勇士有機會挑戰1995年起分區11連霸的隊史紀錄。

去年分區系列戰擊退死敵，教士足以證明具有威脅道奇的實力，本季前簽下頂級游擊手波格茲（Xander Bogaerts），以及11年約留下馬恰多（Manny Machado），曾被視為大聯盟招牌的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）回歸，讓教士打線相當駭人，但還沒有算上預計成為下一位獲得10年以上長約的重炮索托（Juan Soto）。

大聯盟公布30支球隊開季戰力排行榜

1.太空人

2.勇士

3.教士

4.道奇

5.大都會

6.洋基

7.藍鳥

8.費城人

9.水手

10.紅雀

11.光芒

12.守護者

13.雙城

14.釀酒人

15.白襪

16.金鶯

17.天使

18.紅襪

19.遊騎兵

20.巨人

21.響尾蛇

22.小熊

23.馬林魚

24.老虎

25.皇家

26.海盜

27.紅人

28.洛磯

29.國民

30.運動家