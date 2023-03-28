大陸明星夫妻檔黃磊和孫莉的17歲女兒「多多」黃憶慈，2014年跟爸爸參加真人秀節目《爸爸去哪兒2》，可愛天真的模樣很有觀眾緣，未料近年頻被有心人士造謠，孫莉決定發5點聲明替女兒澄清，黃磊也轉發老婆的回應。

黃多多從小女孩蛻變成少女後，長得越來越像媽媽孫莉，身形也相當修長，至少172公分，曾受邀拍攝過時尚雜誌，舉手投足都有明星的架式，卻飽受黑粉攻擊，15歲那年被造謠與異性行為逾矩而遭退學，當時黃磊報警處理，校方也刊出聲明闢謠。不過，黃多多的一舉一動仍被放大，不斷因化妝、打耳洞、穿衣風格等爆出爭議，最近網路還流傳一張疑似黃多多染金髮的照片，再度遭受批評。

對此，孫莉昨（27日）透過微博「多媽7788」發5點聲明：「圖三用電腦的金髮女孩是誰？請不要亂用陌生人的照片移花接木」，否認女兒染金髮。由於黃多多經常上熱搜，遭部分網友質疑是黃磊夫婦為替女兒鋪演藝圈的路，暗中花錢買熱搜，對此孫莉強調全家從來沒買過，還發毒誓：「我們要買了就遭報應。」眼見黃多多近年頻被亂傳黑料，孫莉非常心疼，透露過去報警處理過，公安機關有揪出造謠者，但他們一家選擇不追究，「一個小女孩受到這樣的傷害，我們和多多還是選擇了原諒對方並一直沒發聲，因為造謠者也是兩個孩子的母親，我們只是把一封手寫的道歉信鎖在了抽屜裡，算是留給多多的一份清白。」

至於黃多多拍影片為小朋友講繪本故事，被發現讀錯多字，挨批誤導小朋友，又被抓包道歉文出現錯字，孫莉首度回應：「讀錯字是她不認真不專心也不優秀，很不應該，大家批評得對，我們會督促她今後努力改正。」最後，因不少網友吐槽過孫莉的舞姿，孫莉特別回應：「另外我跳舞是愛好，還會繼續跳，給我配殭屍音樂的那段我還挺喜歡！」

過沒多久，黃磊轉發孫莉的文並發聲：「我習慣沉默，從來不做任何回應，一直想著清者自清，今天我要說，我和我的家庭以及工作團隊沒有買過熱搜，從來沒有。很自責讓多多用她的痛苦教會我勇敢。」

黃磊、孫莉替女兒黃多多澄清不實指控。（圖／微博@黃磊）

大批網友紛紛留言力挺：「該教的要教，但是該報警的也要報警，否則那些人自己臆想的東西可以害了所有人」、「不要原諒了，黃老師」、「網路對你們家惡意太大了，支持你們告他們」、「這波回應真的很大氣，造謠傳謠的人必要付出代價」。

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