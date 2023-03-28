「百富」環球策略資產管理顧問公、財富管理顧問公司負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，對外表示是澳洲百麗金融集團在台經銷商，涉嫌自2015年起至去年8月間違法銷售2檔澳洲基金，吸金逾5.9億美元，折合台幣182億多元，台北地檢署28日依《銀行法》等罪起訴百富2家公司、儲氏父子及幹部、員工共13人。

檢調調查，自稱有博士學位的儲開軒，與父親儲國衡等人自2016年5月起成立百富公司，未經主管機關許可，違法台銷售澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，不僅保證還本，且年息高達10.2％到12％，儲氏父子自2015年間起至2022年8月30日止，吸金逾5億9186萬4618元美元，折合台幣182億8861萬6696多元，

事後儲男四處炫富，在臉書上高調秀出與瑪莎拉蒂超跑合照，並營造熱衷慈善公益、四處贊助捐款形象，其實都是不法吸金的犯罪所得。

檢調去年5月首度搜索、約談負責人儲開軒及父親儲國衡、旗下幹部共4人到案。檢察官訊後認為儲氏父子說詞避重就輕，依違反《證券投資信託及顧問法》等罪諭令儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境、出海。

檢方共查扣儲氏父子等人的現金2555萬3500元，拍賣儲開軒的瑪莎拉蒂及愛快羅密歐（ALFA ROMEO）名車2輛共348萬元、以及新北市板橋區、中和區、高雄市鼓山區、北市文山區5筆土地及房產，共計查扣現金及存款3486萬1821多元、市價1億5255萬元的5筆土地房產。