台宏斷交、缺蛋問題惡化，國民黨立委賴士葆在臉書發文，批評外交部長吳釗燮說不迴避責任，卻自認不必為斷交負責任；蔡政府多次訂出解決蛋荒的期限，農委會主委陳吉仲卻一再跳票，且持續跳票中，何不開長期支票，省得灰頭土臉。

賴士葆說，宏都拉斯斷交，吳釗燮說有任何責任，他不會迴避，被稱為斷交部長固然很難堪，但是他可以聊以自慰的是上面有7年斷9個邦交國的斷交總統，蔡英文該負的責任比他更大，所以愧疚感不會太大，大家都相安無事。

他說，換一個外交部長，外交的困境不會改善，因為中共持續打壓外交空間，蔡英文不改變兩岸政策，我們的國際外交處境只會每況愈下，吳釗燮可能也不覺得他要負什麼責任。

賴士葆指出，台灣缺蛋的問題已經持續一年多，多數民眾有錢也買不到，所有蛋的相關食品都漲價，陳吉仲不懂雞蛋供應比去年同期多，為何外界感覺缺蛋問題嚴重？老百姓更不懂的是農委會說國際都缺蛋，為何我們可以從國外進口5百萬顆、甚至3千萬顆？

賴士葆說，去年陳吉仲說他就是要負責所有的雞蛋給所有的需求者，買不到蛋可以去找他，這樣的承諾一年多無法兌現，他說外界責難他要負責，做不好隨時可以離開，他還沒離開，表示蔡政府認為他做得很好，就像吳釗燮一樣。

賴士葆大酸，蔡政府保證3月底可以解決蛋荒的問題，顯然已經跳票，現在又說4、5月可以進口3千萬顆，可以解決短期蛋荒讓消費者可以買到平價的蛋，一年多來，開出一張張無法兌現的短期支票，很快就被檢驗跳票，建議乾脆開長期的支票免得常常灰頭土臉跳票。