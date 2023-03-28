美國田納西州一所私立基督教學校27日發生槍擊，釀成6人死亡，美國警方公布槍手身份為28歲跨性別校友海爾（Audrey Hale），可能不滿過去必須就讀該校而犯案。警方還另外發現槍手的犯案宣言、詳細繪製的校園地圖，她一共持有3把槍，其中2把為合法購買，並且「已準備好與警方對峙。」

美國田納西州私立基督教學校聖約學校（The Covenant School）27日上午發生槍擊，造成3名學童、3名教職員喪命。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，田納西州首府納希維爾（Nashville）私立基督教學校聖約學校（The Covenant School）27日上午10時過後發生槍擊，釀成3名9歲學童及3名60、61歲教職員身亡，警方隨後擊斃槍手。

納希維爾都會警察局（Metro Nashville Police Department）公布槍手身份，為28歲該校校友海爾，報導指出警方對槍手性別有些困惑，一開始使用「她」來代稱，警察局長德瑞克（John Drake）後續證實，槍手為一名跨性別者。

🚨#BREAKING: NBC News is reporting and identifying the 28-year-old Nashville shooter as “Audrey Hale”, a biological female that identifies as “He/Him” on their LinkedIn



Authorities believe the transgender shooter previously attended the Christian school with reports that all of… pic.twitter.com/VRmAj1vyFl — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 27, 2023

警察局發言人孟福德（Kristin Mumford）表示，槍手的生理性別為女性，不過近期使用的社群媒體帳號將自己列為男性。

Nossi College of Art & Design, formerly attended by the #trans mass shooter of a Christian school in Nashville, has locked down its Twitter account. pic.twitter.com/zahjvujfa8 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) March 27, 2023

德瑞克指出，槍手可能對過去必須就讀聖約學校感到不滿，不過警方目前還未掌握槍手犯案動機細節，也還不清楚海爾是在何時入學。當被問道性別認同是否與這起槍擊案有關時，德瑞克表示還在調查。

德瑞克也表示找到槍手的手寫犯案「宣言」，以及一張詳細描繪學校配置的地圖，包括繪出校園監視器位置、入口及其他配置。

美國田納西州私立基督教學校聖約學校（The Covenant School）27日發生槍擊，釀成6人死亡。（圖／路透社）

警方說槍手透過掃射其中一扇門闖進校園，她一共配備3把槍，包括一把AR步槍、1把AR手槍及1把手槍，其中2把為合法購得，德瑞克說海爾在校內無差別掃射，並且「準備好與警方對峙」，甚至「準備進行更大傷害」。

As officers responded to the Covenant campus, Hale fired on arriving police vehicles from a 2nd story window. pic.twitter.com/7JiLdCHhF1 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023

警方說海爾在1、2樓開了多槍，警方約在上午10時13分接獲報案，5人小隊在4分鐘內趕抵校園，並在10時27分擊斃槍手。

美國田納西州私立基督教學校聖約學校（The Covenant School）27日發生槍擊，釀成6人死亡。圖為發生槍擊後，學生手牽手走向校車準備離開。（圖／美聯社）

海爾曾是一名插畫家及平面設計師，她在諾西藝術與設計學院（Nossi College of Art and Design）的老師拉蘇爾（Steve LaSuer）回憶，海爾是個安靜的女孩，但對工作非常認真，發生槍擊讓他相當驚訝。

創立於2001年的聖約學校是一所私立基督教學校，教授學齡前至6年級學生，學校約有209位學生、40至50位教職員。