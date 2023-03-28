北市一名男子凱凱（化名）找「第三性公關」小文（化名）提供性交易，雙方談好金額及時間地點，但凱凱事後卻拒付服務費5000元，遭小文報警提告；凱凱到案後瞎辯：「洗澡時才知道他不是女性」，但法官勘驗2人對話紀錄狠狠打臉凱凱說詞，依犯詐欺得利罪，判處凱凱拘役30日，得易服勞役，可上訴。

據判決書指出，凱凱（化名）於2021年11月28日下午6時許，以通訊軟體LINE與小文（化名）聯繫，雙方談好以5000元之代價由小文提供1小時性服務，並約定於同年11月30日在某旅店進行性交易，凱凱到場後佯稱事後給錢，但性交後卻以未帶現金需至車上取款，或至便利超商提款機提款等事由推託，最終仍拒絕交付性服務費用，氣到小文報警處理。

凱凱到案後辯稱，進房後洗澡時才知道小文不是女性，2人於房間內有所爭執，才一起去超商理論，但後來又改稱，雙方是在討價還價，直到去年8月開庭時，經檢方詢問他才坦承犯罪。

檢方從2人對話紀錄中發現，凱凱曾自稱：「我不喜歡女生」、「我被2個第3性騙過」等語，顯然其明知小文為「第三性公關」之事實，顯見其試圖利用從事應召業者，不願聲張之弱點，意圖白嫖，將凱凱起訴。

法官審酌凱凱以詐術不法詐取利益，實有不該，法官考量其犯後坦承犯行，且曾攜帶5000元到庭欲賠償小文，但小文因未到庭而未能實際賠償，犯後態度尚可，法官依犯詐欺得利罪，判處凱凱拘役30日，得易服勞役，可上訴。