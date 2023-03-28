一名網友日前在嘉義發現一處破舊老宅，門上有斑駁的招牌寫著兒科醫院，他曝光這棟老宅背後一段沉痛歷史，原來原屋主是228事件受害者潘木枝醫師，潘木枝當年不斷行醫免費救治窮苦人，卻因捲入228事件遭國軍禁錮公開處決，指甲被刺鐵釘還曝屍數日，一代仁醫最後枉死於政治迫害，讓人追思不已。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他在路邊發現一處外觀老舊、歷史相當悠久的老宅，一樓的門樑還能依稀看到「兒科醫院」4字，二樓外側用了許多不同造型的窗戶，整體外觀雖老舊，但不難看出當時屋主的財力與家世；原PO也曝光該屋主的故事，屋主是就是228事件受難者潘木枝醫師。

原來屋主是228事件受害者潘木枝醫師，潘木枝當年不斷行醫免費救治窮苦人，被因捲入228事件遭國軍禁錮公開處決，指甲被刺鐵釘還曝屍數日。（翻攝自李俊俋臉書）

蕭萬長說年幼的他在車站親眼看著人人敬愛的潘醫師被槍決濺血，現場一片肅殺氣氛，一代仁醫就這樣命喪在政治迫害中。（翻攝自李俊俋臉書）

1902年出生的潘木枝原本當老師，去日本學醫後回台開設醫院，給無力負擔醫療費用的窮人免費診治，如果有住很遠的病患，潘木枝就會幫忙安排入住旅館，如果對方沒錢，也會幫忙購買車票，國民政府接管台灣後，潘免費為當時駐紮嘉義的國軍看病，後來轉作市議員，醫院仍繼續收治窮人病患。

1947年二二八事件蔓延當地，潘木枝與守軍和談時遭當時國軍禁錮刑求、指甲被刺鐵釘，最後在未經司法審判下押至嘉義市區遊街示眾後公開槍決，行刑當日潘木枝的次子為營救父親也遭射殺，潘悲痛萬分，哀號到下巴脫臼，在三子潘英三安撫下閉上雙眼遭處決，軍方還將遺體曝屍示眾多日。

潘木枝死後，許多悲痛的鄉親不斷到家裡上香；前副總統蕭萬長曾被潘醫治、救過性命，蕭萬長說年幼的他在車站親眼看著人人敬愛的潘醫師被槍決濺血，現場一片肅殺氣氛，一代仁醫就這樣命喪在政治迫害中；如今原PO拍下潘木枝的舊宅，也讓其他網友紛紛回憶這段慘痛的歷史。