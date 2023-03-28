正常情形下敲打關節會有反射反應，但脫髓鞘多發性神經炎患者反射下降或消失。（屏基提供）

「阿嬤，你為什麼沒感覺？」、「腳麻，要怎麼走？」的廣告讓人印象深刻，許多民眾一旦手麻腳麻就直覺以為是下肢血液循環不良、坐骨神經受壓迫。一名罕見的慢性脫髓鞘多發性神經炎患者，因此四處就醫無果，直到屏東基督教醫院神經內科找出病因，確立診斷。

61歲陳姓男子去年初出現手麻腳麻症狀，且漸漸地虛弱無力，曾以為是中風、坐骨神經壓迫、心血管疾病，但治療後都未能獲得改善，後來到屏基神經內科就診，經過神經理學檢查，敲打膝關節竟然無肌腱反射，觸感、疼痛感下降，於是進一步安排神經傳導檢查，發現神經傳導速度明顯下降，神經產生急性脫髓鞘反應，才找出是急性脫髓鞘多發性神經炎。

陳男表示，剛開始發病是顏面神經受到影響，然後兩隻手掌及腳掌持續發麻，想說可能是末稍血液循環不好，於是加強運動、泡熱水，沒想到反而症狀加劇，後續更出現上下樓梯無力、步態不穩，握力下降，四肢感覺喪失情形，後來轉診高雄長庚醫院接受血漿置換治療再配合復健，逐漸恢復健康。

不料今年1月底相似症狀又再出現，而且手腳麻木和四肢無力快速惡化，屏基神經內科檢查後，同樣又是脫髓鞘反應，配合腦脊髓液檢查發現蛋白質濃度上升等發炎證據，神經超音波掃描也看到神經發炎腫脹，診斷為慢性脫髓鞘多發性神經炎。

與病人討論後，陳男改以類固醇與免疫球蛋白進行治療，經治療後症狀出現初步改善，需一段時間觀察治療反應，調整藥物。

屏基神經內科主治醫師楊宗霈指出慢性脫髓鞘多發性神經炎是自體免疫系統攻擊周邊神經的髓鞘，造成運動及感覺神經髓鞘層的破壞進而導致周邊神經傳導失靈，每十萬人中約有2人會罹患此疾病，全台患者數加總起來約僅400人，也因如此，患者在診斷、治療，尤其是藥物費用負擔上，相較其他常見疾病更易碰上難題。

疾病好發於50至60歲之間，男性多於女性。患者雙手雙腳會麻木、無力、步伐蹣跚，然後逐漸地失去痛覺、觸覺、平衡等感知能力。

楊宗霈表示，慢性脫髓鞘多發性神經炎是一種後天慢性疾病會反覆發作，需要長期持續控制、治療，學習如何與它長期共存。如果疾病初期未能及時發現錯失治療，患者會慢慢失去行動能力，甚至影響呼吸危及性命。提醒民眾不要輕忽看似普遍常見的手腳麻木症狀，如果持續進展，應趕緊就醫接受神經學相關檢查。