土耳其展開F-16戰機升級計畫

土耳其一直設法升級F-16戰機，如今看來，它的目標不僅限於30批次。據土耳其國防工業總署署長狄米爾（Ismail Demir）說，40和50批次F-16戰機也會升級成70批次。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）27日報導，安卡拉希望，起碼能向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購40架70批次F-16戰機，但華府基於某些政治考量，至今還沒有定論。儘管上周華府軍事和政界有人呼籲，通過相關軍售案，但還是面臨抵制。

另一方面，土耳其正準備動用自身資金，將既有的F-16現代化。雖然3月初時，安卡拉宣布，將考慮提案採購新型F-16，但土耳其總統安全與外交政策委員會成員埃爾汗（Cagri Erhan）卻向當地及俄羅斯媒體透露，將進行名為「自由」（Ozgur）的F-16機隊升級計畫。

Here’s how Turkey will upgrade F-16 Block 30, 40, and 50 to Block 70https://t.co/V6QMOXuQUi pic.twitter.com/kUxWq5exc9 — qwerty (@qwerty14117587) March 27, 2023

無論30、40或50批次F-16戰機都將更換嶄新的數位駕駛艙，還有能顯示發動機，液壓裝置和燃油狀況的數位測量儀器。而升級的重點之一，在於安裝類似Link 16數據鏈的自製通訊樞紐，以辨識敵我。

此外，70批次F-16戰機上還有數位地形系統（Digital Terrain System），以在戰機危險接近地面時發出警告，而土耳其也將開發自有版本，安裝在升級的F-16上。