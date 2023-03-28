國防部副部長柏鴻輝昨才在立法院公開強調，國軍管制的槍枝械彈相符，並沒有遺失槍械問題，但傍晚卻傳出海軍陸戰隊「T-75班用機槍備用槍管短少一支」，讓國軍槍械管制信用破產，對此，國民黨立委賴士葆批評，我們買這麼多武器，結果掉槍、掉人，這軍紀怎麼打仗；民進黨立委趙天麟表示，應該是清查階段爆出來的，與其掩耳盜鈴，不如徹底清查。

趙天麟指出，看到這件事要充分檢討，現階段國防部從上到下全面檢查，看哪些地方還有這狀況，清查出現問題，立刻法辦可以接受，與其掩耳盜鈴，不如清查問題，讓這些黑數調查出來，這階段是清查所爆出的問題。

賴士葆大酸，我們買這麼多武器，結果掉槍、掉人，這軍紀怎打仗；國民黨立委鄭正鈐表示，兩岸關係緊繃，政府增加台灣防備能量，不斷的提高國防預算和延長役男的役期，但內部管理鬆散，掉槍事件一而再再而三發生，可見民進黨輕重拿捏不好。