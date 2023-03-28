出國旅遊不免俗要買伴手禮回來分享，一名網友抱怨，日前朋友去沖繩玩，特地送他去機場，原以為對方會買些伴手禮給他，沒想到卻收到幾盒在台灣超商就買得到的餅乾，後面還有撕掉中文標籤的痕跡，讓他傻眼，越想越氣。

原PO昨天（27日）發文，前幾周朋友去日本沖繩玩，拜託原PO開車載他去機場，原PO馬上答應，還開玩笑說「我早起載你，回來記得買些伴手禮啊」，之後朋友回國兩人約吃飯，原PO收到朋友送的幾包餅乾，但晚上去超商時，卻看到架上有一模一樣的餅乾，原本想跟朋友開玩笑說怎麼買了台灣就有的東西，結果回家把餅乾翻面，發現有撕掉標籤的痕跡。

左圖是朋友去沖繩玩送的餅乾，右圖是台灣超商賣的餅乾，標籤位置一模一樣。(翻攝自Dcard)

原PO說，原以為餅乾盒背面漸層、白白薄霧的痕跡是價錢標籤，但與超商餅乾比對後，發現標籤位置一模一樣，朋友只是把中文標籤撕掉而已，越想越氣，很傻眼朋友為什麼要這樣？「誠實跟我講忘記買伴手禮，我也不會怎麼樣」，不知道以後怎麼面對他。

對此，許多網友看到也傻眼，紛紛留言：「還蠻北爛的，誠實很難是吧」、「小七現在外國零食是滿多的，但是拿來當伴手禮還是第一次看到，笑死 」、「不考慮遠離這朋友嗎」，但也有人緩頰「剛剛看這一包賣99，也不便宜啦​」。