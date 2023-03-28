痛風患者手部X光片，紅圈為痛風石，黃色箭頭為遭破壞骨頭。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

現代人壓力大，時常需要靠珍珠奶茶、雞排、啤酒等食物療癒心靈，卻不小心引來俗稱「帝王病」的痛風找上門，且有許多人更因關節痛到無法起身行動，只能躺在床上休息，醫師呼籲，若要避免痛風發生，日常飲食須避免海鮮、內臟、動物脂肪等高普林食物及酒類、含糖飲料等，尤其是含果糖的手搖飲，才能免受痛風之苦

花蓮慈濟醫院風濕免疫科醫師潘郁仁醫師指出，痛風是一種急性關節炎，症狀包括關節紅腫、發熱、劇烈疼痛等，主要發生原因是尿酸結晶累積在關節，時間久了便引發急性痛風性關節炎、長痛風石等，其中，痛風石通常長在手指、腳趾、膝蓋、手肘、腳踝等較長發作的關節處。

潘郁仁解釋痛風引起原因，主要是因血液中累積太多尿酸，男性尿酸大於等於7.7 mg／dL，女性大於等於6.6 mg／dL時，就形成高尿酸血症；尿酸是普林（purine）經肝臟代謝而來，若吃太多高普林食物，人體就會累積過多尿酸進而引發痛風。

潘郁仁強調，每個人引起痛風的狀況不一樣，有的患者只痛一次，有的患者會反覆痛，但有些病人只是尿酸高，不一定跟痛風有關，且尿酸溶解度為6.7mg／dL，超過才會開始結晶、堆積。不過高尿酸族群常伴隨高血壓、高血糖（糖尿病）、高血脂、中廣型肥胖、心血管疾病，且腎臟不好的人，尿酸也排不出去，更容易造成腎功能不佳，甚至出現腎病變，進入惡性循環。

潘郁仁舉例，之前有個19歲病人，體重90公斤，身高165，BMI達33，屬中度肥胖，因反覆痛風就診，當告知其肥胖是痛風病因時，便努力減重，1個月減7至8公斤，結果因減重過快，運動水分補充不足，導致關節長出痛風石，因此他建議減重民眾，每周減0.5公斤至1公斤就好，不宜過快。

此外，潘郁仁也提到有些原住民如布農族，有很高的痛風盛行率及高尿酸血症，多與家族遺傳有關，建議家族若有2、3個痛風患者，小孩青春期就要測量尿酸是否偏高並注意飲食；有些病人痛風1年發生4、5次，或尿酸結晶已產生痛風石，都屬於難治療病人，應盡早到風濕免疫科治療。

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