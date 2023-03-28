台中街頭凌晨驚傳有幫派聚眾滋事，今（28日）4時北屯區崇德路、文心路口一加油站發生兩派人馬疑因債務糾紛聚眾滋事，轄區第五分局接獲報案立即啟動快打18名警力迅速到場，將現場滋事10人壓制並逮捕，並在49歲劉姓男子身上搜出短槍和鎮暴槍各一把，訊後將依法送辦。

據悉，39歲劉男在西屯區一家酒店離開後，即率3名同夥，和另幫人馬相約在該處要處理債務糾紛，疑因一言不和、酒後情緒，喧囂聲引起路人報警，且現場也有人動手，警方獲報立即啟動快打，到場後將雙方人馬隔離並強力壓制。

台中28日約4時北屯區崇德路、文心路口一加油站發生兩派人馬疑因債務糾紛聚眾滋事，警方立即啟動快將現場滋事10人壓制並逮捕。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方事後在39歲劉男及同夥35歲劉男身上查獲器械2把，更在劉男身上查獲一把非制式手槍及所攜帶之子彈13顆，事後也在劉男車上找到一把鎮暴槍。

台中市第五分局也調閱周邊監視器釐清案情經過，釐清涉案人員，將查扣之槍械送鑑識檢驗其殺傷力，並將雙方依法偵辦，警方呼籲絕不允許街頭滋事，挑戰公權力的行為，必將全力掃蕩非法、速逮嚴辦，以維護市民安全的生活環境。